Невский проспект благоустроят декоративными яблонями за 15 млн рублей

Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга объявил конкурс на озеленение Невского проспекта за 14,7 млн рублей. За эту сумму на главной улице города установят 68 вазонов с декоративными живыми яблонями, следует из данных портала госзакупок.

По условиям контракта победитель торгов должен будет поставить вазоны вместе с грунтом и яблони сортов Scarlet и Red Sentinel, а также устроить дренажи, удобрить и покрыть посадки грунтом. В случае гибели деревьев по любым причинам исполнитель будет обязан заменить их в течение трех лет с момента подписания договора с городом. Для обеспечения возможности замены подрядчику придется также высадить четыре дерева в Пушкине.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Все работы должны быть завершены до 15 ноября 2023 года.

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