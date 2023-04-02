Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента с избиением кавалера ордена «Родительская слава» в Петербурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад по инциденту с избиением отца 13 детей и кавалера ордена «Родительская слава» Юрия Боброва в Петербурге. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

«В социальных медиа получила распространение видеозапись того, как компания молодых людей избила пенсионера из-за парковочного места. По информации СМИ, 60-летний пострадавший является отцом 13 детей и кавалером ордена "Родительская слава"»,— говорится в сообщении СКР, опубликованном в воскресенье, 2 апреля.

О дорожном конфликте, закончившемся избиением 60-летнего мужчины, петербургские СМИ сообщали 1 апреля. По предварительным данным, компания из трех человек на машине спровоцировала ДТП, после чего начала угрожать и затем избила пенсионера на глаза у детей. Всех троих позже задержали и затем отпустили из отделения полиции. По некоторым данным, нападавшие недавно вернулись с СВО.

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