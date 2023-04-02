Арестованного за поджог военкомата новосибирца обвинили в покушении на госизмену

Против 23-летнего жителя Новосибирска Ильи Бабурина завели уголовное дело о покушении на государственную измену (ст. 275 УК РФ с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ), сообщил проект «Зона солидарности». Ранее против него уже завели дело об организации теракта (ст. 205.1 УК РФ). По версии следствия, Илья Бабурин «искал исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов» по «заданию иностранных заказчиков».

Илью Бабурина задержали в сентябре 2022 года по подозрению в организации теракта. Позже ему также вменили вовлечение в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО. По информации «Зоны солидарности», 31 марта следователь ознакомил Илью Бабурина с постановлением о возбуждении против него дела о покушении на госизмену. В деле не появилось новых эпизодов, поводом для возбуждения дела стала организация поджога.

По версии следствия, Илья Бабурин, пытаясь помочь батальону «Азов» (запрещен в России) в «осуществлении деятельности, направленной против безопасности» России, организовал попытку поджога здания военкомата в Новосибирске. В постановлении также отмечается, что Илья Бабурин выступал против российской военной операции на Украине.

«Указанными действиями Бабурин И. Н. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ст. 275 УК РФ,— совершение гражданином Российской Федерации умышленных действий, непосредственно направленных на оказание иной помощи представителям иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»,— цитирует «Зона солидарности» текст постановления.

Илье Бабурину грозит пожизненное лишение свободы. По информации проекта, Илья Бабурин не признал вину и отказался от сделки со следствием. Как отмечает «Зона солидарности», это первый случай обвинения в покушении на госизмену за организацию поджога военкомата.

Олеся Павленко