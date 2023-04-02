Жителя Алушты, задушившего мать и бабушку во сне, заключили под стражу

В Алуште под стражу заключили жителя, который задушил своих мать и бабушку. Преступления он совершил, чтобы снова не попасть в психбольницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура города поддержала ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом удовлетворено. Расследование уголовного дела продолжается»,— сообщает прокуратура Крыма.

В ночь на 31 марта мужчина залез через окно в пристройку дома, где спала его мать. Он задушил женщину, а позже аналогичным образом убил свою бабушку. Он полностью признал вину и сообщил, что сделал преступление, чтобы те не отправили его на повторное психиатрическое лечение. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Татьяна Ручкина

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