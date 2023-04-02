Сельхозкомпания владельца пермских ТЦ переезжает в Частинский район

ООО «Антар», которое владеет имущественным комплексом бывшего сельхозпредприятия «Нива» и держит на ответхранении имущество хозяйства «Пихтовское», приняло решение об изменении местонахождения. В настоящий момент компания зарегистрирована в Перми. По данным «СПАРК-Интерфакс», 31 марта в ЕГРЮЛ была внесена информация о том, что общество собирается сменить адрес регистрации на Частинский район, где располагаются «Нива» и «Пихтовское».

ООО «Антар» с 2022 года принадлежит совладельцу пермских торговых центров «Айсберг» и «Айсберг Модерн» Александру Кириленко. На момент приобретения бизнесменом компании ее главным активом был имущественный комплекс «Нивы». Господин Кириленко объяснял покупку компании намерением попробовать развиваться в сельскохозяйственном бизнесе. С 1 марта ООО «Антар» взяло на ответхранение имущественный комплекс «Пихтовского» — крупнейшего хозяйства банкротящейся группы «Ашатли». По данным «Ъ-Прикамье», господин Кириленко намерен выкупить «Пихтовское», когда будут объявлены торги в форме публичного предложения. Источники на рынке сообщали, что предприниматель ведет переговоры о приобретении еще нескольких предприятий, которые в дальнейшем планирует объединить в крупный холдинг.