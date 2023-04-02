В Москве произошла драка между игроками студенческих футбольных команд

В ходе отборочного этапа соревнований студенческих спортивных клубов игроки накануне, 1 апреля, устроили потасовку на стадионе в центре Москвы. «РИА Новости» в пресс-службе столичного управления МВД РФ сообщили, что в отделение полиции доставили 16 человек. В результате инцидента пострадал один человек, подробности его состояния не приводятся.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, на троих задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Максимальное наказание — 15 суток ареста. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что конфликт произошел в спорткомплексе «Буревестник» на улице Плющиха.

Telegram-канал Baza сообщает, что драка произошла между футболистами из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГС. По информации Telegram-канала, у одного из участников конфликта сломан нос.

Лусине Баласян