На Кубани за сутки COVID-19 заразились 186 человек

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 186 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 61 случай, в Горячем Ключе — 13, в Армавире — 11, в Ейском и Тихорецком районах — по десять. По девять зараженных обнаружили в Новороссийске и Староминском районе, восемь — в Северском, семь — в Сочи, шесть — в Лабинском районе. По четыре положительных результата зафиксировано в Абинском, Белореченском и Кореновском районах.

Еще по три заболевших выявили в Геленджике, Красноармейском, Славянском и Тбилисском, по два — в Анапе, Крымском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском и Успенском районах. По одному новому пациенту зафиксировано в Выселковском, Гулькевичском, Динском, Калининском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском и Темрюкском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1389 человек, в стационарах — 268. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 357 879 случаев коронавируса. Из них 345 051 человека выписали с выздоровлением, 11 171 пациент скончался.

В России за сутки зарегистрировали 9591 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 9833 человека, скончались — 31.

Татьяна Ручкина

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