Петербурженка получила посылку с пистолетом вместе с купленной мясорубкой

46-летняя петербурженка получила неожиданную посылку с охолощенным боевым пистолетом и боеприпасами вместе с заказанной кухонной техникой. Об инциденте рассказала «Фонтанка» в воскресенье, 2 апреля.

Женщина заказала электромясорубку на одном из известных сайтов объявлений 29 марта, 1 апреля она забрала заказ в пункте выдачи на Богатырском проспекте. В посылке дома она обнаружила заказанный прибор и вместе с ним пистолет Макарова и семь патронов к нему. Экспертиза, на которую отправили находку полицейские, показала, что пистолет является переделанным из списанного боевого оружия.

Полиция ведет поиски отправителя.

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