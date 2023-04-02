Владимир Путин назначил восемь судей в Челябинской области

Президент России Владимир Путин назначил в Челябинской области восемь судей. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

В частности, председателем Верхнеуральского райсуда стал Константин Шульгин, ранее руководивший Чесменским райсудом в статусе исполняющего обязанности. Председателем Калининского районного суда Челябинска назначен Михаил Новоселов (это его второй срок полномочий), заместителем председателя Тракторозаводского – Наталья Лоскутова. Судьей Советского района стала Юлиана Высоких, ранее работавшая в Красноармейском райсуде.

В число судей Челябинского областного суда президентским указом включены Анна Григорьева, Наталья Привалова, Лариса Федосеева и Ольга Силина. Первые трое работали до этого в районных судах областного центра, последняя – в Копейском городском суде.