Скульптуру Эрнста Неизвестного продали на аукционе почти за два миллиона рублей

Скульптуру Эрнста Неизвестного «Кентавр указующий» продали на аукционе почти за 2 млн руб. Как указано в сообщении ARTinvestment, созданная в 1990-е годы скульптура ушла с молотка за 1,88 млн руб. Она заняла второе место по стоимости продажи. На первом месте среди топ-лотов идет «Этюд женской фигуры» («Этюд фигуры стоящей женщины») Ильи Репина, за него заплатили 2,24 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Кентавр указующий»

Фото: ARTinvestment.RU / Telegram «Кентавр указующий»

Фото: ARTinvestment.RU / Telegram

В сообщении говорится, что суммарная выручка аукциона составила 9,8 млн руб. «В общей сложности с аукциона ушло 15 произведений искусства. Средняя цена одного проданного лота — 660 тыс. руб. Поздравляем с отличными приобретениями участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Сочи и Шексны», — указано на платформе.

Отметим, что скульптура «Кентавр указующий» была выполнена как первая модель к памятнику, установленному в Женеве. Тираж составил девять экземпляров. Скульптура отлита из бронзы, ее размеры 55,5 55,9 20,5.

Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске, в семье врача Иосифа Неизвестного и писательницы Беллы Дижур. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденом Красной Звезды, был несколько раз ранен. После войны работал в свердловском Суворовском училище, где преподавал черчение. В 1976 году Неизвестный был выслан из СССР в Австрию, в 1977 году переехал в США, где жил и работал до конца жизни. Его не стало в 2016 году. В 2013 году в Екатеринбурге был открыт Музей Эрнста Неизвестного.

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