В сочинском микрорайоне Вишневка планируют построить восемь соцобъектов

Согласно генплану Сочи, в микрорайоне Вишневка планируют построить восемь новых соцобъектов. Местным жителям представили концепцию развития территории, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На территории микрорайона проживает около 1,3 тыс. человек. Разработчиками нового генплана курорта предлагают построить в его границах два детсада, организацию дополнительного образования на 500 человек, библиотеку и четыре спортивных сооружения.

В прошлом году по обращению жителей проверили две работающих в микрорайоне управляющих организации по обслуживанию многоквартирных домов. В ходе проверок выявили нарушения обязательных требований к содержанию общего имущества в трех домах по улице Ватутина. В установленные сроки УК устранили нарушения: отремонтировали крышу и систему теплоснабжения в доме №25а по улице Ватутина. В 2023 году планируется провести капремонт крыши и фасада в домах №№ 25б и 25в.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в микрорайоне отремонтировали переулок Высотный, построили трансформаторную подстанцию на улице Бехтерева, провели капремонт памятного знака, а также во всем микрорайоне заменили опоры линии электропередачи. На 2023 год в документ включены 15 мероприятий.

«Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, – создать комфортные условия для жизни во всех, в том числе и самых отдаленных, населенных пунктах города. Мы ведем планомерную работу в этом направлении. Все ветви власти, все службы открыты для диалога и решения возникающих вопросов»,– отметил глава Сочи Алексей Копайгородский, пообещав, что все запланированные мероприятия будут выполнены.

Все вопросы жителей приняли в работу профильные специалисты. Их исполнение взяли на контроль.

Татьяна Ручкина

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