Индия успешно испытала собственную многоразовую ракету-носитель RLV LEX

Индийская организация космических исследований (ISRO) провела успешные испытания по посадке многоразовой ракеты-носителя RLV LEX. Испытания проводилсь в автономном режиме, сообщила пресс-служба ISRO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ISRO Фото: ISRO

Запуск прошел на авиационном полигоне рядом с городом Читрадурга в штате Карнатака. Ракета-носитель была подвешена вертолетом ВВС на высоте 4,5 км. После аппарат с помощью интегрированной системы навигации, наведения и управления успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе.

«Автономная посадка была выполнена с соблюдением точных условий посадки космического возвращаемого аппарата — высокая скорость, беспилотный режим, точная посадка по той же возвратной траектории, как если бы аппарат прилетел из космоса»,— говорится в сообщении ISRO.

Олеся Павленко