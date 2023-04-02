В Сочи сбежавших мальчиков нашли живыми

В Сочи нашли сбежавших шестерых детей. С ними все в порядке, сообщает пресс-служба администрации города.

«Для поиска был развернут оперативный штаб. Наряды полиции города были ориентированы на обнаружение детей. К поискам были привлечены спасательные формирования, казачество, волонтеры», - отметили в мэрии Сочи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, детей обнаружили 2 апреля около 10 часов. Их обнаружили на улице Ленина в Адлерском районе города. Предварительно, в отношении подростков противоправных действий не совершалось. Мальчиков доставили в отдел полиции, их передадут законным представителям.

Шесть мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет пропали 31 марта. Они без разрешения проникли в бассейн гостиничного комплекса «Аврора». После того, как им сделали замечание, они убежали. Родители самостоятельно искали детей в течение суток, вечером 1 апреля они обратились в полицию. Прокуратура организовала проверку.

Татьяна Ручкина

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