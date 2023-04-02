В ХМАО прилетит помощник президента Орешкин и глава Сбербанка Греф

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) ожидается визит помощник Президента РФ Максима Орешкина. Как сообщает правительство Югры, он должен прибыть в регион сегодня, 2 апреля. В регион также должен прилететь председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В понедельник, 3 апреля запланировано открытие нового кампуса «Школы 21». Этот проект реализуется правительством ХМАО и Сбером. На открытие четвертой школы программирования в стране и должен прибыть господин Греф.

«В течение двух дней, второго и третьего апреля, губернатор Югры Наталья Комарова будет находиться в рабочей поездке в Сургуте», — говорится в сообщении правительства.

Во время визита в регионе должны пройти двусторонние рабочие встречи помощника президента РФ Максима Орешкина и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа с главой региона Натальей Комаровой.

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