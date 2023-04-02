3 тысячи человек приняли участие в «Большом удмуртском диктанте»

В Удмуртии 1 апреля прошел «Большой удмуртский диктант». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, его писали более чем на 170 площадках. Очные площадки были организованы в Удмуртии, а также в местах компактного проживания удмуртов в Башкортостане, Татарстане, Кировской области, Пермском крае и Москве. Текст диктанта прозвучал также в эфирах радио и телевидения. До 10 апреля все участники радио- и теледиктанта должны направить свои работы по почте организаторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Акция проходила в 12-й раз и была приурочена к Году молодежи, а сам текст — 125-летию со дня рождения удмуртских поэтов и общественных деятелей Кузебая Герда и Ашальчи Оки. Автором текста стала журналист и прозаик Мария Векшина.

«Быть сопричастным к проведению акции Большого удмуртского диктанта — очень ответственно для меня. Во время подготовки к написанию текста прочитала письма Кузебая Герда, адресованные Ашальчи Оки. В них писатель называет поэтэссу "цветком трахоматозных полей" и призывает продолжить творчество, понимая, что Ашальчи Оки полностью отдаёт себя борьбе с трахомой. И в этот момент понимаю, что из века в век решаются одни и те же проблемы: тогда была трахома, а в наш век — пандемия коронавируса»,— признается Мария Векшина.

По словам министра национальной политики Эдуарда Петрова, ежегодно количество участников «Большого удмуртского диктанта» растет.

«Это единственный диктант на языках народов России, который можно написать и на очных площадках, и с помощью эфира на радио и телевидении. Написав сегодня диктант, посвященный столь значимой дате, мы не только проверили свои знания удмуртского языка и навыки грамотного письма на нем, но и выразили свое уважение удмуртским поэтам и общественным деятелям Кузебаю Герду и Ашальчи Оки»,— отметил министр национальной политики.

Итоги акции подведут до 30 апреля. Работы участников будут оценивать профессиональные филологи Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского государственного университета.

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