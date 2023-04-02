Прокуратура организовала проверку после исчезновения шестерых детей в Сочи

Прокуратура организовала проверку по факту безвестного исчезновения в Сочи шестерых детей в возрасте от 8 до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам произошедшего, условиям проживания детей в семьях, работе органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних», - отметили в прокуратуре Кубани.

Установлено, что пропавшие дети из четырех семей (в двух семьях братья) знают друг друга. Четверо из них состоят на внутришкольном учете, в том числе из-за самовольных уходов и прогулов занятий.

По данным мэрии Сочи, мальчики гуляли вместе в Адлерском районе. Последний раз их видели 31 марта купающихся в бассейне гостиничного комплекса «Аврора», куда они проникли без разрешения. Им сделали замечание и они убежали. Родители самостоятельно искали детей в течение суток, вечером 1 апреля они обратились в полицию.

Как сообщили в полиции Краснодарского края, на розыск детей ориентирован весь личный состав УВД по Сочи. Для их поиска создали группы из полицейских, сотрудников МЧС и аварийно-спасательной службы.

Татьяна Ручкина

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