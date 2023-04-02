В Удмуртии молодой человек перевел мошенникам более 2 млн рублей

24-летний житель Глазова стал очередной жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, деньги у него похитили дистанционным способом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Молодому человеку позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о фиксации попытки хищения денег с банковских счетов. Чтобы это предотвратить, ему предложили взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Мужчина оформил онлайн-кредиты в четырех банках на общую сумму более 2 млн руб. и перевел на указанные ему счета. Только после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Подобным образом деньги похитили у двоих жителей Ижевска и сарапульчанина. Общий ущерб составил почти 1,3 млн руб. Еще одна жительница Глазова в процессе общения поняла, что общается с мошенниками, и прекратила разговор, деньги не перевела.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений.