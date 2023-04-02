«Парма» в первом матче плей-офф уступила УНИКСу

Вчера в Казани прошел стартовый матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ, местный УНИКС принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 101:76. Самым результативным игроком матча в составе пермской команды стал Айзея Риз. Он набрал 15 очков.



Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Пармой» состоится в Казани 3 апреля. Затем 6 апреля команды проведут матч в Перми.



Вчера в Казани прошел стартовый матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ, местный УНИКС принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 101:76.

Самым результативным игроком матча в составе пермской команды стал Айзея Риз. Он набрал 15 очков.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Пармой» состоится в Казани 3 апреля. Затем 6 апреля команды проведут матч в Перми.