WSJ: Египет и Сирия готовятся к восстановлению дипотношений

Президенты Египта и Сирии Абдель Фаттах ас-Сиси и Башар Асад могут встретиться в конце апреля. Их представители ведут предварительные переговоры о восстановлении дипломатических отношений, разорванных несколько лет назад. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, детали встречи лидеров Египта и Сирии, а именно место встречи и точная дата, пока не определены.

Накануне, 1 апреля, глава МИД Сирии Фейсал Микдад посетил Каир с рабочим визитом впервые с 2011 года. Он провел переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри. По данным МИД Египта, стороны обсуждали двухсторонние отношения, ситуацию в Ближневосточном регионе, а также договорились «активизировать связи между странами на различных уровнях».

Дипломатические отношения стран были разорваны по инициативе Египта в 2013 году — тогда противостояние власти и оппозиции в Сирии переросло в вооруженный конфликт.

Лусине Баласян