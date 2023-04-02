Утечка соляной кислоты произошла на железнодорожной станции в Новосибирске

На железнодорожной станции Инская в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая организовала проверку по факту инцидента.

По данным надзорного ведомства, около шести утра при проверке вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Косяковка (Куйбышевская железная дорога) до станции Алдан (Якутская железная дорога), была выявлена течь соляной кислоты из погруженной в контейнер емкости.

«Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — рассказали в прокуратуре. О том, сколько именно вылилось опасной жидкости, не сообщается.

Доследственную проверку инициировало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, а августе 2022 года и январе 2023 года на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги также были выявлены утечки соляной кислоты из вагонов.

Илья Николаев