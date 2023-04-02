«Авангард» уступил «Ак Барсу» в первом матче финала Восточной конференции

Омский «Авангард» потерпел обидное поражение от «Ак Барса» в первом матче финала плей-офф конференции «Восток» КХЛ.

Основное время игры, которая проходила на «Татнефть-Арене», закончилась вничью — 2:2. Дублями обменялись нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий и канадский форвард «Авангарда» Корбэн

Найт. Причем, гости сравняли счет за три секунды до конца третьего периода. Победу казанцам в овертайме принес точный бросок Кирилла Панюкова (3:2).

«Игра была неплохая, нельзя сказать, что мы начали игру хорошо, но достаточно неплохо. Соперник играл здорово в атаке, создавал сложности нашей обороне. Мы неплохо забили в большинстве, реализовали одну контратаку. К сожалению, удаления нас немножко подвели. Хорошо, что мы так завершили в овертайме», — приводит слова главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова пресс-служба клуба.

Наставник омичей Михаил Кравец считает, что следующая игра с «Ак Барсом» будет такая же напряженная.

«Психологически мы не девочки, будем анализировать и готовиться к следующей игре. Серия не заканчивается», — заявил на послематчевой пресс-конференции господин Кравец.

Илья Николаев