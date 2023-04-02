Сальдо заявил о предотвращении теракта в Новой Каховке

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что правоохранительные органы «вскрыли ячейку украинских террористов». Утверждается, что они готовили теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке.

«В рамках полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя»,— написал господин Сальдо в Telegram.

Найденные в схронах взрывчатые вещества были изъяты и уничтожены. Российские силовые ведомства не комментировали информацию.

Леонид Уварчев