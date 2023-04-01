В Петербурге задержали школьника, выдавшего себя за контролера на транспорте и журналиста

Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего подростка, несколько месяцев «инспектировавшего» городской транспорт с поддельным удостоверением кондуктора. В разговоре с изданием «Фонтанка» он представился журналистом, выполняющим редакционное задание.

Жалобы на подозрительного кондуктора, требовавшего у пассажиров предъявления билетов и предлагавшего подписать некое уведомление о неоплате проезда, стали поступать в ГКУ «Организатор перевозок» еще осенью 2022 года. «Фонтанке», нашедшей контакты юноши, тот представился корреспондентом, готовящим вместе с «единомышленниками» материал о безбилетниках и предъявил документ, похожий на удостоверение журналиста издания «Главные события». Паблик «Дорожный инспектор», первый рассказавший о выдающем себя за контролера юноше, утверждает, что удостоверение тот купил в интернете.

Сейчас юноша отпущен из полиции после опроса. В органах решают, что делать с ним дальше.

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