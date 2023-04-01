В Иране выданы ордера на арест двух женщин, которые находились в магазине без хиджаба

Иранские власти распорядились арестовать двух женщин после появления видео, на котором они находятся в магазине без хиджаба, а мужчина обливает их чем-то похожим на йогурт. Ордер на арест мужчины также выдан. Президент Эбрахим Раиси напомнил, что иранские женщины обязаны носить хиджаб.

На видеозаписи видно, как две покупательницы, на которых не было хиджаба, подвергаются нападению мужчины в магазине после словесной перепалки. На кадрах видно, как мужчина выливает на их головы что-то похожее на йогурт.

Власти выдали ордер на арест этого человека «по обвинению в совершении оскорбительного акта и нарушении порядка», приводит AFP заявление судебных властей. На арест двух женщин также выданы ордера за «совершение запрещенного действия» (снятие хиджаба).

«Владельцу магазина, где это произошло, были выданы необходимые уведомления о соблюдении правил и принципов шариата»,— сообщили судебные власти. Господин Раиси тем временем напомнил, что иранские женщины обязаны носить хиджаб по «религиозным соображениям».

В сентябре 2022 года смерть 22-летней Махсы Амини после задержания за нарушение дресс-кода привела к продолжительным протестам.

Мария Федотова