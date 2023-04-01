Следком проверяет падение глыбы льда на прохожего на Невском проспекте

Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал проверку по факту инцидента с падением наледи с дома на Невском проспекте на проходящего мимо мужчину. Проверку взял на личный контроль председатель СК РФ Александра Бастрыкина.

«Отмечается ненадлежащая работа коммунальных служб по очистке многоэтажных зданий от снега и наледи, ставшая причиной указанного происшествия»,— говорится в сообщении ведомства.

Инцидент с травмированием 20-летнего уроженца подмосковного Королева произошел 30 марта. На голову мужчине упала наледь около дома №88 по Невскому проспекту. Он самостоятельно добрался до травмпункта, но от госпитализации при этом отказался.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция Петербурга ведет проверку после попытки задержанного покончить собой в 74-м отделении.

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