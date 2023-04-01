Жители нового литера NEO-квартала «Красная площадь» получили ключи

Проект строится в Краснодаре по принципу «город в городе», он включает более 50 домов на территории 52 га



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Новоселы литера №11 NEO-квартала «Красная площадь» начали получать ключи. Застройщик Ромекс Девелопмент поздравил их сладкими угощениями и подарками. Жителями нового литера стали 225 человек.

Литер №11 представляет собой дом повышенного комфорта со стильными фасадами. Он включает уютные зоны отдыха и активности для людей разных возрастов. В квартирах панорамное остекление, а потолки имеют высоту от 2,8 м до 3,6 м.

Вестибюли выполнены по авторскому дизайн-проекту. На этаже располагается небольшое количество квартир, тем не менее в каждом подъезде работают три лифта, один из них связывает жителей с подземным паркингом.

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У дома разбита зеленая зона, а в перспективе в NEO-квартале «Красная площадь» начнутся работы над созданием прогулочной аллеи, к которой и будет примыкать литер №11.

В нескольких метрах от нового многоквартирного дома располагается самая большая школа в ЮФО на 1875 мест. Дети здесь учатся только в первую смену. Напротив дома строится детский сад, его сдача запланирована на конец текущего года.

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Летом в непосредственной близости от литера №11 откроется новый филиал клиники «Екатерининская». Он станет единственным многопрофильным медцентром в районах Энки и Западного обхода краевой столицы.

«Этот район давно перестал быть окраиной благодаря плодотворной работе строительной компании Ромекс Девелопмент. Первая очередь NEO-квартала уже сдана, и в ней кипит жизнь: магазины, аптеки, кафе, детские организации, пункты выдачи заказов. Здесь есть все необходимое для жителей. NEO-квартал "Красная площадь" отвечает требованиям современного комплексного освоения территорий»,— сообщили в компании Ромекс Девелопмент.

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Ромекс Девелопмент входит в состав холдинга Ромекс Group, который возвел свыше сорока объектов жилого, производственного и коммерческого назначения в восьми регионах России. В их числе сеть торговых центров «Красная Площадь» в Краснодарском крае, выставочно-конгрессный центр «Экспоград Юг» в Краснодаре, логистические хабы в Новороссийске, Невинномысске, Елабуге, Екатеринбурге и других городах.

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