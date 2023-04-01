Еще 12 нижегородских предприятий попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля подписал два указа о введении санкций против российских физических и юридических лиц. Указами №191 и №192 в санкционный список добавлены более 200 граждан и 300 компаний, среди них – 12 нижегородских предприятий. Документы опубликованы на сайте офиса президента Украины.

Указ №191 распространил санкции на ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) и две компании по разработке программного обеспечения – ООО «Гарда Технологии» и ООО «МФИ Софт».

Указом №192 под ограничения попало нижегородское АО «53 арсенал» (обеспечение военной безопасности), заводы «Электроисточник» (производство аккумуляторов), «Глобалтест» (Саров, производство навигационной аппаратуры), «Фазар» (Арзамас, производство электрического оборудования), «Завод корпусов» (Выкса, производство оружия и боеприпасов). Также в списке оказались три предприятия по производству радиоаппаратуры: «Время-Ч», «Электромаш» и завод имени Фрунзе.

Санкции вводятся на 10 лет и предусматривают, в частности, блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.

Елена Ковалева