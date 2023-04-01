Фестиваль художественной гимнастики «Алина» пройдет в апреле в Сочи

В Сочи 8 апреля пройдет фестиваль художественной гимнастики «Алина» благотворительного фонда олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Об этом сообщила пресс-служба академии «Небесная грация», на базе которой состоится мероприятие.

Фестиваль проводится с 2009 года. В 2022 году основной тематикой мероприятия была Великая Отечественная война. На базе академии событие пройдет впервые.Режиссером проекта выступает Вячеслав Кулаев, хореографами — Ирина Зеновка, Наталья Белугина, Елена Афанасьева, Екатерина Сиротина и другие.

«Основную часть зрителей составят воспитанники детских домов и школ-интернатов», — говорится в сообщении.

Участие конкурсанток в фестивале полностью бесплатное. Финансирование поездок и проживания предоставляет фонд.

Анастасия Донскова

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