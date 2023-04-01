Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре пермских предприятия попали под санкции Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского сегодня опубликовал два указа о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц. Как следует из приложений к документам, санкции введены в отношении четырех пермских предприятий. Речь идет о производителе артиллерийских ЗАО «Специальное конструкторское бюро», его материнской компании ПАО «Мотовилихинские заводы, а также Пермском научно-исследовательском технологическом институте и ООО «Камский кабель». Срок действия санкций составляет десять лет.

На сайте ПНИТИ указывается, что предприятие выполняет гособоронзаказ и работает в интересах атомной промышленности. В корпоративной газете «Камского кабеля» несколько лет назад указывалось, что предприятие работает с гособоронзаказом. В октябре прошлого года СМИ сообщали, что ООО ищет специалиста по ГОЗ. Компания контролируется ООО «Кабель Технологии Инновации», одним из учредителей которого является депутат Владимир Плотников.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...