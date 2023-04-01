Четыре пермских предприятия попали под санкции Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского сегодня опубликовал два указа о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц. Как следует из приложений к документам, санкции введены в отношении четырех пермских предприятий. Речь идет о производителе артиллерийских ЗАО «Специальное конструкторское бюро», его материнской компании ПАО «Мотовилихинские заводы, а также Пермском научно-исследовательском технологическом институте и ООО «Камский кабель». Срок действия санкций составляет десять лет.

На сайте ПНИТИ указывается, что предприятие выполняет гособоронзаказ и работает в интересах атомной промышленности. В корпоративной газете «Камского кабеля» несколько лет назад указывалось, что предприятие работает с гособоронзаказом. В октябре прошлого года СМИ сообщали, что ООО ищет специалиста по ГОЗ. Компания контролируется ООО «Кабель Технологии Инновации», одним из учредителей которого является депутат Владимир Плотников.