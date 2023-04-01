Беспилотные грузовики между Петербургом и Москвой запустят летом 2023 года

Беспилотные грузовики на трассе М-11 «Нева» начнут ездить в тестовом режиме в конце июня текущего года. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

«В июне запланировано создание цифрового двойника дорожной инфраструктуры участков автомобильной дороги М-11. В конце июня запланирован запуск движения высокоавтоматизированных транспортных средств на этой же трассе»,— рассказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Савельева, сейчас готово два большегруза для пилотного запуска. Всего для проекта завод КамАЗ подготовит пять машин. В рамках тестового запуска они будут перевозить коммерческие грузы.

О запуске по трассе М-11 беспилотных грузовиков кабмин объявил в ноябре 2022 года. Масштабное использование большегрузов без водителя на трассе М-11 в случае успеха проекта планируется начать не ранее 2024 года.

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