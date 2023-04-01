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После украинского обстрела курского села Искра нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов

Украинские силовики выпустили более 20 снарядов по селу Искра Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка»,— рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений.

Окраины Искры фактически находятся на украинской границе.

Какие населенные пункты в макрорегионе попадают под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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