Житель Крыма задушил мать и бабушку во сне, чтобы не попасть в психлечебницу

Житель Алушты задушил во сне своих мать и бабушку, чтобы те не отправили его на повторное психиатрическое лечение. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

По данным следствия, в ночь на 31 марта мужчина через окно залез в пристройку дома на улице Краснофлотской. Там спала его мать. Расправившись с женщиной, злоумышленник аналогичным образом убил свою бабушку. Совершив преступление, мужчина вынес тела своих родных во двор дома.

Полицию вызвали коллеги убитой матери, когда она не вышла на работу в школу. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого рядом с телами убитых.

«Свою вину в совершенных убийствах обвиняемый признал полностью»,— говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка показаний на месте преступления. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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