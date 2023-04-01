Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется 7 апреля

Кольцевой маршрут по стенам Нижегородского кремля начнет работать 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Нижегородского музея-заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Маршрут включает в себя прогулку по стене, выход на смотровые площадки Тайницкой и Георгиевской башен, а также посещение выставки «Град на усть Оки» в Никольской башне, «Подвиг народного единства» в Ивановской башне и экспозиций «На лицевой стороне» и «Мамонт и его спутники» в Зачатской башне.

Взрослый билет обойдется в 500 руб., детский – в 250 руб. Пенсионеры и студенты очной формы обучения могут посетить достопримечательность за 350 руб.

Кольцевой маршрут по Нижегородскому кремлю впервые открыли летом 2021 года после масштабной реконструкции. Длина туристического маршрута составляет 2,1 км, перепад высот на разных участках составит около 100 метров.

Елена Ковалева