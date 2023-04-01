Белгородской области выделят 550 млн рублей из федерального бюджета на поддержку промышленности

Промышленность Белгородской области получит федеральную поддержку в размере 550 млн руб. Об этом в ходе визита в регион сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Средства планируется предоставить региональному фонду развития промышленности.

В Белгородской области господин Мантуров вместе с губернатором Вячеславом Гладковым осмотрел предприятия «Сокол-АТС» (специализируется на производстве изделий для авиастроения, судостроения, телекоммуникационной техники и радиоэлектронной аппаратуры), «СКИФ-М» (выпускает фрезы из твердого сплава, а также сменные твердосплавные пластины для фрезерования, преимущественно для предприятий авиационно-космической промышленности России и на экспорт) и «Белагромаш-сервис им. В.М. Рязанова» (производит почвообрабатывающую и другую сельскохозяйственную технику). «Сегодня мы увидели, что предприятие не просто готово к удовлетворению спроса наших аграриев в текущем сельскохозяйственном году, но и формирует задел на будущее: собственное конструкторское бюро ведет разработку новых уникальных агрегатов, которые соответствуют современным стандартам качества»,— отметил в ходе визита на «Белагромаш-сервис» Денис Мантуров.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что «без участия федерального правительства реализация инвестиционных проектов наших белгородских предприятий на сегодняшний день крайне проблематична»: «500 млн руб., которые придут в регион,— это, конечно, огромная помощь, которая позволит нам ускорить реализацию инвестиционных проектов».

Олег Мухин

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