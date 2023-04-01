ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на дом культуры в селе Дроновка Курской области

В ночь с пятницы на субботу вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона «взрывное устройство» на крышу дома культуры в селе Дроновка приграничного Глушковского района Курской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале губерантор Роман Старовойт.

По его данным, пострадавших среди гражданского насления нет, осколками были «незначительно повреждены» окна и фасадов расположенных рядом с домом культуры зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета. «Объекты осматривают специалисты из группы разминирования»,— заверил губернатор.

Сергей Калашников

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