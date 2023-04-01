Девятиклассник в Петербурге умер при невыясненных обстоятельствах в собственной кровати

Петербургская полиция выясняет обстоятельства смерти 15-летнего мальчика в квартире на Дунайском проспекте, сообщает 78.ru. Подростка без признаков жизни нашли в собственной постели.

По словам матери мальчика, до гибели жалоб на здоровье от ребенка не было, он говорил только о небольшой головной боли. Она обнаружила его тело, когда сын не ответил на звонок, и она вернулась домой с работы проведать его. В квартире следователи не обнаружили ничего подозрительного, но с места изъяли пустые бутылки из-под безалкогольных напитков. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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