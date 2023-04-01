В Удмуртии похоронили погибшего в ходе спецоперации Петра Шабанова

В Балезинском районе Удмуртии 1 апреля простились с гвардии ефрейтором Петром Шабановым, который получил осколочные ранения во время боя в ходе спецоперации и позже скончался в госпитале. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Петр Шабанов награжден Орденом Мужества посмертно. Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.