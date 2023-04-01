Перелеты из Нижнего Новгорода в Сочи запустят весной 2023 года

Перелеты из Сочи и Новрильска в Нижний Новгород и в обратных направлениях весной текущего года запустит авиакомпания NordStar . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба авиакомпании NordStar Фото: пресс-служба авиакомпании NordStar

«Направление в Сочи станет новым для авиаперевозчика из нижегородского аэропорта. Первый рейс запланирован на 18 мая», — цитирует издание сообщение компании.

В Сочи самолеты NordStar будут летать один раз в неделю, по четвергам. Перелеты в Норильск возобновят с 28 апреля. Все рейсы будут осуществляться на Boeing 737-800.

Анастасия Донскова

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