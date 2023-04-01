В Сочи произошел крупный пожар на пустом складе

В Лазаревском районе Сочи сгорел неиспользуемый склад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании в помещении на улице Гайдара в поселке Дагомыс поступило диспетчеру 1 апреля в 11:16. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара составила 200 кв.м. Горение ликвидировали к 12:50 на общей площади 250 кв.м.

К тушению привлекли 17 человек и четыре единицы спецтехники. На пожаре работали три звена газодымозащитной службы. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram