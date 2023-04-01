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Коммерсантъ FM
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Юрлицо Electronic Arts в России ликвидировано

В России полностью ликвидировано юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts (EA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единого госреестра юрлиц.

Совладельцами ООО «Электроник артс» выступают нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации была внесена в реестр вчера, 31 марта.

EA владеет франшизами Need For Speed, Medal of Honor, The Sims, Battlefield, Dead Space, FIFA, Mass Effect, Star Wars (в игровой индустрии), Apex Legends и другими.

В марте 2022 года Electronic Arts приостановила продажи игр на территории России и Белоруссии, продукты компании недоступны для россиян в онлайн-магазинах. При этом EA не исключала, что вернется на российский рынок. В ноябре «Известия» сообщали, что EA полностью ушла из России.

Лаура Кеффер

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