Юрлицо Electronic Arts в России ликвидировано

В России полностью ликвидировано юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts (EA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единого госреестра юрлиц.

Совладельцами ООО «Электроник артс» выступают нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации была внесена в реестр вчера, 31 марта.

EA владеет франшизами Need For Speed, Medal of Honor, The Sims, Battlefield, Dead Space, FIFA, Mass Effect, Star Wars (в игровой индустрии), Apex Legends и другими.