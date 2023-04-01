Начальника петербургского завода задержали по подозрению в изнасиловании подростка

Руководителя одного из петербургских промышленных предприятий задержали по подозрению в сексуальном насилии над 14-летней племянницей, сообщила «Фонтанка». Сейчас мужчина помещен в изолятор.

О систематических домогательствах 36-летнего мужчины во время визитов ребенка к родственникам полиции рассказала мать девочки. По ее словам, это началось в 2017 году, когда девочке было девять лет. Все случаи насилия происходили в квартире на улице Бабушкина, где подозреваемый проживает с матерью.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннлетних возбуждено уголовное дело.

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