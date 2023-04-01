Соликамская дума обсудит передачи электросетей в собственность края во внеочередном порядке



Как стало известно «Ъ-Прикамье», 6 апреля дума Соликамского городского округа проведет внеочередное заседание. По словам источника, знакомого с ситуацией, предполагается, что на нем вновь обсудят безвозмездную передачу электросетевого комплекса с подстанциями, принадлежащего МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), в собственность Пермского края.



Соликамская дума рассматривает вопрос о передаче электросетевого комплекса округа в краевую собственность больше месяца. На внеочередном заседании 27 февраля депутаты муниципалитета не поддержали эту инициативу. На 23 марта было назначено новое внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса, однако затем его отменили из-за позиции городской прокуратуры. Как сообщал в письме к думе и.о. главы округа Андрей Швецов, надзорный орган считает, что передача электросетевого комплекса муниципалитета нарушает требования действующего законодательства. Кроме того, в марте местная фракция КПРФ провела два митинга против передачи сетей в собственность региона.



В декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Закон предполагает также консолидацию электросетевого имущества. Изначально его планировалось объединить и передать ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов, как и Соликамск, выступали против передачи электросетей ООО. Тогда краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети». Предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК.

Как стало известно «Ъ-Прикамье», 6 апреля дума Соликамского городского округа проведет внеочередное заседание. По словам источника, знакомого с ситуацией, предполагается, что на нем вновь обсудят безвозмездную передачу электросетевого комплекса с подстанциями, принадлежащего МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), в собственность Пермского края.

Соликамская дума рассматривает вопрос о передаче электросетевого комплекса округа в краевую собственность больше месяца. На внеочередном заседании 27 февраля депутаты муниципалитета не поддержали эту инициативу. На 23 марта было назначено новое внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса, однако затем его отменили из-за позиции городской прокуратуры. Как сообщал в письме к думе и.о. главы округа Андрей Швецов, надзорный орган считает, что передача электросетевого комплекса муниципалитета нарушает требования действующего законодательства. Кроме того, в марте местная фракция КПРФ провела два митинга против передачи сетей в собственность региона.

В декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Закон предполагает также консолидацию электросетевого имущества. Изначально его планировалось объединить и передать ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов, как и Соликамск, выступали против передачи электросетей ООО. Тогда краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети». Предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК.