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Индийский режиссер начал съемки фильма в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) индийский режиссер Гаджендра Ахире приступил к съемкам фильма. Как говорится в официальном Telegram-канале Югры, режиссер снимает фильм под названием «Снежный цветок».

Фото: Югра Официально / Telegram

Фото: Югра Официально / Telegram

«Картина в лучших традициях болливуда расскажет зрителям о душевных переживаниях, любви, тесной связи между поколениями и покажет удивительное переплетение культур и традиций наших стран», — говорится в сообщении.

Регион предоставил режиссеру необходимое оборудование и локации. В сообщении также отмечается, что съемки стали возможны благодаря культурному сотрудничеству между Индией и Россией.

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