На Кубани за сутки коронавирусом заболели 217 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 217 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 133 женщины и 84 мужчины.

Лидируют по суточной заболеваемости Краснодар (76), Тихорецкий (21) и Кореновский районы (13). Далее следуют Новороссийск и Сочи (по 10 случаев).

В Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах заболели по семь человек, в Лабинском, Тимашевском и Успенском — по шесть. В Ейском и Тбилисском районах заболели по пять жителей. В Анапе, Армавире, Апшеронском, Динском, Каневском районах — по четыре, в Геленджике, Курганинском, Мостовском, Туапсинском муниципалитетах отметили по три эпизода. В Калининском, Крыловском, Новопокровском, Северском районах зарегистрировали по два новых пациента. По одному заболевшему жителю выявили в Выселковском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском и Славянском муниципальных образованиях.

Всего с начала пандемии на Кубани зарегистрировали 357 693 случая заболевания коронавирусом. С выздоровлением выписали 344 884 пациентов. Скончались 11 170 человек.

Анастасия Донскова

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