Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

ДТП с участием автобуса произошло в Новосибирской области, один человек погиб и восемь пострадали, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, авария произошла около 11:00 на 87 км автодороги К-17р (Ордынский район). Пассажирский автобус Higer, следовавший из областного центра в Чистозерное, столкнулся с машиной Chevrolet Niva, после чего съехал в кювет и завалился на бок. В нем находилось 47 человек.

По предварительным данным, в результате аварии погиб 39-летний водитель Niva. Восемь человек, среди которых двое детей, получили различные травмы, рассказали в региональном минздраве. Всех пострадавших доставили в Ордынскую ЦРБ. Двух взрослых и одного ребенка после госпитализировали.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. На данном участке трасса организовано реверсивное движение.

Илья Николаев