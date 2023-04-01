Первый ландшафтный пожар в этом году произошел в Малопургинском районе Удмуртии

Возгорание сухой травы произошло около полудня 31 марта в деревне Аксакшур Малопургинского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, горение ликвидировали подручными средствами — лопатами. Площадь пожара составила 0,84 га. Предварительная причина: неосторожность при сжигании мусора. Это первый случай горения сухой травы, зарегистрированный в республике в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга

Из-за неосторожности при курении в деревне Малый Казес Шарканского района произошло возгорание соломы, расположенной на земельном участке крестьянско-фермерского хозяйства. Уничтожена солома на 60 кв.м.

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