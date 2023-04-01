В Новороссийске при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 12 человек

В Новороссийске при пожаре в девятиэтажном доме на улице Героев Десантников эвакуировали 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 31 марта в 18:34. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на первом этаже на площади 30 кв. м. Пожар ликвидировали к 19:05.

Всего к тушению привлекли 11 человек и четыре единицы спецтехники. Сообщается, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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