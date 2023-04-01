Глава Удмуртии поручил проанализировать ситуацию с запоздавшим ямочным ремонтом дорог

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства республики Ярославу Семенову и вице-премьеру Игорю Асабину провести тщательный анализ проблем с подготовкой к ремонту дорог. Эту тему обсудили на совещании, видео с которого опубликовано на странице руководителя региона во «ВКонтакте».

Он раскритиковал работу миндортранса, так как был упущен момент из-за ранней весны.

«Хочу напомнить, мы долго учились формировать календарь событий. У нас наступает момент, когда тает снег. Ну да, такое чудо природы, и с этим у нас связаны временные проблемы — паводок и состояние дорог. Я потратил много времени, проанализировал ситуацию, как мы отрабатывали ситуацию с ямочным ремонтом: у министра нет этого календаря событий. Что вы мне ответили тогда?— обратился к главе миндортранса Алексею Горбачеву Александр Бречалов.— У одного подрядчика какой-то механизм сломался. На вопрос, почему вы ограждения не ставите там, где ямы по полметра, ответили: "Сносят". Ну надо же! У нас на одну яму одно ограждение, поэтому если снесли, ну что теперь делать, не поставили. Ярослав Владимирович, Игорь Александрович, мне выводы нужны. Мы пропустили этот момент, или вы не по этим же дорогам ездите?».

В комментарии к посту в соцсетях глава республики указал на необходимость анализа по подрядчикам, так как не все подготовились должным образом: на ремонт вышли поздно и не в тех объемах. Кроме того, вице-премьер Игорь Асабин и глава миндортранса Алексей Горбачев должны лично следить за качеством ямочного ремонта и контролировать работу асфальто-бетонных заводов, чтобы они выполняли работу качественно и в срок. В настоящее время в Удмуртии работают 10 АБЗ, скоро запустят еще два. Также он поручил особое внимание уделить обращениям граждан.

Напомним, с 1 по 30 апреля в Удмуртии вводятся ограничения для большегрузного транспорта. С 1 апреля стартует обследование гарантийных дорог. Все недостатки на них подрядчики будут устранять за свой счет.

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