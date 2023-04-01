Пермский оборонный институт оштрафован за ненадлежащее исполнение госконтракта

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования Минпромторга РФ о взыскании с АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» денежных средств в качестве оплаты штрафа. Как следует из документов суда, между заявителем и НИИПМ в 2017 году был заключен госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы, получившей шифр «Риф». Суть работы в судебном акте не раскрыта. Цена контракта составила 160 млн руб., из его содержания следует, что пермский институт должен был привлечь 124,8 млн руб. и сдать работу в 2021 году. Акт сдачи-приемки ОКР был подписан 16 сентября позапрошлого года.

Затем в ходе проверки прокуратуры было установлено, что НИИПМ не привлек внебюджетные средства в полном объеме, который был прописан в контракте. Кроме того, он не оплатил работы двух субподрядчиков на общую сумму более 1,1 млн руб. Таким образом контракт был исполнен ненадлежащим образом. Надзорный орган направил материалы проверки в Минпромторг. Который обратился в суд о взыскании 800 тыс. руб., что составляет 0,5% от общей суммы контракта.

Оборонный институт требования министерства не признал, настаивая на пропуске срока исковой давности. Но суд согласился с позицией заявителя, что о нарушениях он узнал только в 2021 году из справки Генпрокуратуры. При этом он решил снизить начисленные истцом штрафные санкции до 200 тыс. руб.