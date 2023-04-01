Обработку парков, зеленых зон и кладбищ Ижевска от клещей и грызунов начнут во второй половине апреля

Парки и зеленые территории Ижевска начнут обрабатывать от клещей и грызунов во второй половине апреля. В соответствии с технологией проводить работы можно только при среднесуточной температуре выше 10 градусов, когда травяной покров просохнет от талого снега. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, подрядчик на проведение акарицидной обработки и дератизации уже определен. За сезона парки и зеленые зоны обработают дважды от клещей и грызунов - весной и ближе к осени. Общая площадь акарицидной обработки составит 408 га, дератизации - почти 250 га. Городские кладбища трижды обработают от клещей и дважды проведут дератизацию.

Власти Ижевска рекомендуют горожанам до этого при посещении лесов, парков, кладбищ соблюдать меры предосторожности: одеваться в светлую непроницаемую одежду и пользоваться репеллентами.

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